Рыбно-фермерское хозяйство «Нептун», расположенное в Перевальском районе Луганской Народной Республики, специализируется на двух видах рыбы. Вот уже четвертый год здесь растят форель и осетра. На прилавки магазинов рыба попадает свежей, спустя всего пару часов после вылова.

Молодое предприятие было открыто в 2022 году, но только сейчас начало приносить свои плоды. Ведь для того, чтобы вырастить форель до товарного вида и нужного размера требуется от 12 до 14 месяцев. Сейчас хозяйство производит от 5 до 6 тонн форели в год, но в будущем производство планируют увеличить до 80 тонн.

Расширить производство фермеры планируют благодаря господдержке и вступлению в СЭЗ.Помещения и оборудование, которые имеются, позволяют выращивать 30−35 тонн форели в год. После расширения объем рыбы увеличится до 80 тонн, — рассказывает о планах учредитель крестьянско-фермерского хозяйства Юрий Вобликов.

В Перевальском районе ЛНР красная рыбка живет в комфортных условиях: в закрытых, специально сделанных для этого бассейнах. Здесь работает рециркуляционная система замкнутого цикла водоснабжения. У предприятия имеются все необходимое оборудование для производства рыбы от икринки до взрослой особи. В условиях замкнутого водоснабжения рыба практически не болеет и растет примерно в три раза быстрее, чем в естественных водоемах. В бассейнах создано естественное течение воды, которое необходимо форели и осетрам. Кроме того, вода проходит несколько этапов очистки.

Главное, что местная качественная и свежая продукция предприятия заменит привозную и замороженную красную рыбу.

Фермеры настроены развести на ферме осетров, чтобы получать свежую черную икру. Пока поголовье царской рыбы на ферме небольшое — всего 2 тысячи особей. Для выращивания этого вида рыбы требуются особые технические условия: из бассейна фермы их нужно обязательно отправлять на зимовку. Осетру, чтобы он созревал на икру, нужно проходить определенный цикл: три, четыре месяца он должен находиться в холодной воде. Чтобы вырастить рыбу до нерестового возраста понадобится около 5−6 лет.

Когда рыба подрастет, специалисты произведут отбор с помощью специального аппарата. Осетрам сделают УЗИ и определят самок, которых оставят на племя или на икру, а вот самцам повезет чуть меньше — они отправятся на стол к жителям республики. А еще на рыбной ферме планируют создать перерабатывающий цех, чтобы расширить ассортимент выпускаемой продукции. Хозяйство продает рыбу как оптом, так и в розницу. Фермеры работают как с крупными супермаркетами, так и выполняют частные заказы. Ферма поставляет потребителям только живую, свежевыловленную рыбу. Кстати в продажу форель поступает вместе с икрой, а местные жители радуются, получив в подарок к красной рыбе полбанки красной икры.