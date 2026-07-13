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вчера 230
Bionysheva_Elena Модернизация

Модернизация механического производства прошла на Ростовском-на-Дону ЭРЗ

Механический цех Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода получил новое оборудование. Вместо устаревших агрегатов здесь установили три газовые печи для нагрева металла перед ковкой.

Они работают под управлением цифровых систем — это позволяет контролировать температуру с высокой точностью и снижать энергопотребление. В оборудовании использованы российские разработки и решения, которые соответствуют современным требованиям экологии и безопасности, рассказал в телеграм канале Желдореммаш.

Обновление стало частью программы техперевооружения предприятия. На заводе отмечают, что это не единичный случай: модернизация мощностей — одно из приоритетных направлений для всех предприятий «Желдорреммаша».

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Источник: t.me

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