Модернизация механического производства прошла на Ростовском-на-Дону ЭРЗ
Механический цех Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода получил новое оборудование. Вместо устаревших агрегатов здесь установили три газовые печи для нагрева металла перед ковкой.
Они работают под управлением цифровых систем — это позволяет контролировать температуру с высокой точностью и снижать энергопотребление. В оборудовании использованы российские разработки и решения, которые соответствуют современным требованиям экологии и безопасности, рассказал в телеграм канале Желдореммаш.
Обновление стало частью программы техперевооружения предприятия. На заводе отмечают, что это не единичный случай: модернизация мощностей — одно из приоритетных направлений для всех предприятий «Желдорреммаша».
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