В Кузбассе запустили завод по производству полиэфирных нитей
Инновационное производство полиэфирных нитей для изготовления различных тканей запустили в Кемеровской области. Как сообщает правительственная пресс-служба, завод будет работать на территории опережающего развития «Юрга».
По данным властей Кузбасса, новое предприятие ООО «Полиэфирная нить» намерено производить до 1300 тонн нитей в год после выхода на проектную мощность. Завод предоставит региону 40 новых рабочих мест, объем инвестиций в проект оценивается в 165 миллионов рублей, 115 из них дал федеральный Фонд развития промышленности.
Полиэфирные нити применяются для производства одежды, военной формы, постельного белья, сумок и элементов интерьера. Предприятие рассчитывает заместить своей продукцией зарубежные аналоги, а основным потребителем станет местная текстильная фабрика «Сибирь», которая будет производить из нитей флис.
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