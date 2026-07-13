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Nelton Новые заводы и цеха

В Кузбассе запустили завод по производству полиэфирных нитей

© ksonline.ru

Инновационное производство полиэфирных нитей для изготовления различных тканей запустили в Кемеровской области. Как сообщает правительственная пресс-служба, завод будет работать на территории опережающего развития «Юрга».

По данным властей Кузбасса, новое предприятие ООО «Полиэфирная нить» намерено производить до 1300 тонн нитей в год после выхода на проектную мощность. Завод предоставит региону 40 новых рабочих мест, объем инвестиций в проект оценивается в 165 миллионов рублей, 115 из них дал федеральный Фонд развития промышленности.

Полиэфирные нити применяются для производства одежды, военной формы, постельного белья, сумок и элементов интерьера. Предприятие рассчитывает заместить своей продукцией зарубежные аналоги, а основным потребителем станет местная текстильная фабрика «Сибирь», которая будет производить из нитей флис.

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Источник: ksonline.ru

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