На юге России появился необычный агропроект — черешню начали выращивать в теплицах. Площадь пилотного объекта в Ростовской области — 0,2 гектара. Инвестор — «Агрофирма „Донецкая долина“». Ранее в России черешневые сады в закрытом грунте в промышленном масштабе не закладывали.

Технология позволяет дереву не зависеть от погоды. Весенние заморозки, град или засуха больше не угрожают урожаю. Более того, теплица даёт возможность управлять сроками созревания — например, получить ягоду в апреле, когда цены на рынке максимальны. Именно на этом строится бизнес-модель проекта.

Но есть и серьёзные риски. Один гектар такой теплицы обходится в сумму около 150 миллионов рублей. Отопление, досвечивание, удобрения — постоянные затраты, которые закладываются в цену. По оценкам экспертов, чтобы окупить вложения за 5-6 лет, черешню придётся продавать по 2-3 тысячи рублей за килограмм. Такой ценник рынок готов принять только весной, пока не появилась дешёвая продукция из Узбекистана. Летом конкурировать с импортом становится сложно.

Тем не менее перспективы у отрасли есть. В Россельхозбанке прогнозируют рост производства черешни в организованном секторе в четыре раза к 2030 году — до 20 тысяч тонн. В прошлом году валовой сбор в стране составил почти 55 тысяч тонн, в этом ожидается 60 тысяч. Основной объём дают пять регионов: Ставрополье, Дагестан, Кубань, Кабардино-Балкария и Ростовская область.

Материал подготовлен по материалам журнала Агроинвестор