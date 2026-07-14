Черешня из теплицы: пилотный проект запущен в Ростовской области
На юге России появился необычный агропроект — черешню начали выращивать в теплицах. Площадь пилотного объекта в Ростовской области — 0,2 гектара. Инвестор — «Агрофирма „Донецкая долина“». Ранее в России черешневые сады в закрытом грунте в промышленном масштабе не закладывали.
Технология позволяет дереву не зависеть от погоды. Весенние заморозки, град или засуха больше не угрожают урожаю. Более того, теплица даёт возможность управлять сроками созревания — например, получить ягоду в апреле, когда цены на рынке максимальны. Именно на этом строится бизнес-модель проекта.
Но есть и серьёзные риски. Один гектар такой теплицы обходится в сумму около 150 миллионов рублей. Отопление, досвечивание, удобрения — постоянные затраты, которые закладываются в цену. По оценкам экспертов, чтобы окупить вложения за 5-6 лет, черешню придётся продавать по 2-3 тысячи рублей за килограмм. Такой ценник рынок готов принять только весной, пока не появилась дешёвая продукция из Узбекистана. Летом конкурировать с импортом становится сложно.
Тем не менее перспективы у отрасли есть. В Россельхозбанке прогнозируют рост производства черешни в организованном секторе в четыре раза к 2030 году — до 20 тысяч тонн. В прошлом году валовой сбор в стране составил почти 55 тысяч тонн, в этом ожидается 60 тысяч. Основной объём дают пять регионов: Ставрополье, Дагестан, Кубань, Кабардино-Балкария и Ростовская область.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В Сосновском округе Тамбовской области, на базе Челнавского лесхо... оптимальных условий для молодых растений завезён специализированный грунт.
- Выращивание бананов в России как нишевой культуры возможно, и эта...вучены в ходе форума «Развитие малого агробизнеса России».
- Один из крупнейших производителей овощей защищенного грунта в Рос...лдинга», — отмечают в АПХ «ЭКО-культура».
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 1