Технология спанлейс, которая позволяет производить нетканое полотно без использования химических связующих, пришла в Курск. На предприятии «Союзтекстиль-СТ» запустили новую линию для выпуска такого материала. Из него делают медицинские халаты, перевязочные материалы, влажные салфетки, средства личной гигиены и одноразовое постельное бельё. Полотно получается прочным, воздухопроницаемым, гипоаллергенным и безопасным для кожи.

Новая линия способна выпускать до 6 тысяч тонн материала в год. Она позволяет варьировать плотность полотна, придавать ему специальные свойства и использовать органическое сырьё — хлопок и лён. Инвестиции в проект превысили 1,9 миллиарда рублей, из которых 1,5 миллиарда — льготный заём от Фонда развития промышленности.

Параллельно с запуском линии предприятие установило новые ткацкие станки, сновальные машины и оборудование для производства швейных нитей. Благодаря этому компания увеличила свою долю на рынке технических тканей до 30 процентов. Сырьё закупают преимущественно в России и Беларуси, уровень локализации превышает 80 процентов.

Генеральный директор ООО «Союзтекстиль-СТ» Юрий Анкудинов отметил : «Для нашей команды запуск производства спанлейса — это результат нескольких лет напряженной работы. Мы создавали не просто новую производственную линию, а современную технологическую платформу, которая позволит выпускать материалы нового поколения и станет основой для развития целой линейки российских санитарно-гигиенических и медицинских изделий».

Продукция уже востребована: среди заказчиков — «Курскрезинотехника», «Саранский завод Резинотехника», «Уральский завод конвейерных лент» и ГСК «Красный Треугольник».