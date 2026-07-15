Когда советские цепочки поставок распались, отечественных производителей пожарных насосов почти не осталось. Именно тогда появилась Пожгидравлика — с фокусом на инженерную экспертизу и разработку решений под конкретные задачи рынка. С первых лет в основе работы лежит собственная конструкторская документация, собственная оснастка, полный контроль качества на всех этапах. За три десятилетия предприятие выросло из небольшой инжиниринговой компании в производителя с полностью локализованной линейкой и компетенциями в наиболее технологически сложных направлениях пожаротушения.

Что достигнуто:

Линейка пожарных насосов собственной разработки — 42 модели, 320 модификаций

Полная локализация производства: от литья до испытаний — без импортных комплектующих

Направление компрессионного пожаротушения: собственные НИР, испытания, готовые решения под объект

Совместные продукты со «Спецавтотехникой»: мобильная установка на трицикле и серия стационарных установок NATISK

От четырёх моделей — к сорока двум

За три десятилетия линейка выросла с 4 до 42 моделей, а всего разработано 320 актуальных модификаций. Каждая из них создавалась под конкретный запрос производителя пожарных автомобилей: предприятие прорабатывает компоновку под конкретное шасси, насосный отсек и техническое задание заказчика, включая конструкторскую документацию и расчёт водопенных коллекторов.

Импортозамещение: собственное решение вместо копирования

Насосы высокой производительности прежде строились на европейских комплектующих. После прекращения их поставок конструкторы предприятия разработали собственное решение без прямого копирования иностранного аналога. Новый насос оказался меньше по габаритам и вдвое дешевле сопоставимого немецкого образца производства Ziegler при сохранении технических характеристик. Сегодня производство полностью локализовано: литьё, механообработка, сборка и испытания — всё на территории России.

Компрессионное пожаротушение: более 10 лет разработок

Стандартные схемы пожаротушения не всегда обеспечивают результат. На объектах с вертикальными конструкциями, в труднодоступных зонах или при ограниченном запасе воды традиционная подача воды с пенообразователем проигрывает: вода стекает быстрее, чем тушит. Именно этот класс задач стал основанием для развития направления компрессионного пожаротушения.

Компрессионная пена держится на поверхности, блокирует доступ кислорода и обеспечивает тушение при существенно меньшем расходе воды. За более чем 10 лет предприятие провело собственные НИР, прошло испытания в реальных условиях и сформировало практическую базу для проектирования решений под объекты с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Совместные разработки со «Спецавтотехникой»

В рамках кооперации со «Спецавтотехникой» — российским заводом пожарных автомобилей — созданы совместные продукты: мобильная установка пожаротушения на трицикле с объёмом ОТВ 10 куб. м и системой компрессионной пены — для труднодоступных мест, куда полноразмерная пожарная машина не проедет, а также стационарные и прицепные установки серии NATISK для объектов, которым необходима постоянная готовность к тушению без вызова выездной техники. Синергия строится на разделении компетенций: «Спецавтотехника» отвечает за кузов и интеграцию на шасси, Пожгидравлика — за насосную часть и систему компрессионной пены.

Производственные площади расширяются: получено разрешение на строительство нового корпуса площадью 600 кв. м, оснащённого кран-балками и промышленным покрытием пола для работы с крупногабаритными изделиями.

За 30 лет предприятие прошло путь от небольшой инжиниринговой компании до производителя с полностью локализованной линейкой и собственными компетенциями в наиболее технологически сложных направлениях пожаротушения.