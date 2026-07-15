Устройство локализации расплава — это не просто металлическая конструкция весом 730 тонн, а сложная система пассивной безопасности, разработанная российскими атомщиками. Ее суть: в случае расплавления активной зоны она принимает эту массу, охлаждает и удерживает внутри, не давая радиоактивным веществам покинуть защитную оболочку. Внутри — блоки с жертвенным материалом, который изменяет физико-химические свойства расплава. Результат: снижение тепловыделения и исключение цепной реакции. На ЛАЭС-2 такое устройство доставлено для блока № 4. Его везли по воде 16 суток из пункта производства: маршрут через Волгу, Белое и Онежское озера, Ладожское озеро, Неву и Финский залив составил более 2000 километров.

Задача — смонтировать ее на два месяца раньше графика, чтобы освободить время для следующего, ключевого этапа — монтажа корпуса реактора, запланированного на 2029 год. Как пояснил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда: «Мы поставили себе задачу установить корпус ловушки расплава в шахту реактора на два месяца раньше срока. Это позволит интенсифицировать работы на данном объекте и тщательно подготовиться к самому важному для любой строящейся АЭС событию — монтажу корпуса реактора. По графику он должен состояться в 2029 году».

Блоки ВВЭР-1200 поколения 3+ — это основа развития российской атомной энергетики. Они спроектированы с учетом самых жестких требований, в том числе, появившихся после аварии на японской АЭС «Фукусима» — с использованием принципов глубоко эшелонированной защиты, увеличенной ролью пассивных систем безопасности и минимизацией человеческого фактора при внештатных ситуациях. Как ранее отмечал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, такие блоки способны выдерживать значительные внутренние и экстремальные внешние воздействия, что ставит их в ряд самых востребованных энергоблоков во многих странах мира. Ловушки расплава устанавливаются на всех энергоблоках этого типа, сооружаемых как в России, так и за рубежом. Впервые в мире такое решение было применено на АЭС «Тяньвань» в Китае, построенной по российскому проекту. В России «ловушки» установлены на энергоблоках Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской АЭС-2.