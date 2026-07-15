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1 день назад 3405
Bionysheva_Elena Энергетика и ТЭК

«На ЛАЭС-2 прибыла 730-тонная ловушка расплава — последняя в серии для новых блоков»

Устройство локализации расплава — это не просто металлическая конструкция весом 730 тонн, а сложная система пассивной безопасности, разработанная российскими атомщиками. Ее суть: в случае расплавления активной зоны она принимает эту массу, охлаждает и удерживает внутри, не давая радиоактивным веществам покинуть защитную оболочку. Внутри — блоки с жертвенным материалом, который изменяет физико-химические свойства расплава. Результат: снижение тепловыделения и исключение цепной реакции. На ЛАЭС-2 такое устройство доставлено для блока № 4. Его везли по воде 16 суток из пункта производства: маршрут через Волгу, Белое и Онежское озера, Ладожское озеро, Неву и Финский залив составил более 2000 километров.

Задача — смонтировать ее на два месяца раньше графика, чтобы освободить время для следующего, ключевого этапа — монтажа корпуса реактора, запланированного на 2029 год. Как пояснил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда:

«Мы поставили себе задачу установить корпус ловушки расплава в шахту реактора на два месяца раньше срока. Это позволит интенсифицировать работы на данном объекте и тщательно подготовиться к самому важному для любой строящейся АЭС событию — монтажу корпуса реактора. По графику он должен состояться в 2029 году».

Блоки ВВЭР-1200 поколения 3+ — это основа развития российской атомной энергетики. Они спроектированы с учетом самых жестких требований, в том числе, появившихся после аварии на японской АЭС «Фукусима» — с использованием принципов глубоко эшелонированной защиты, увеличенной ролью пассивных систем безопасности и минимизацией человеческого фактора при внештатных ситуациях. Как ранее отмечал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, такие блоки способны выдерживать значительные внутренние и экстремальные внешние воздействия, что ставит их в ряд самых востребованных энергоблоков во многих странах мира. Ловушки расплава устанавливаются на всех энергоблоках этого типа, сооружаемых как в России, так и за рубежом. Впервые в мире такое решение было применено на АЭС «Тяньвань» в Китае, построенной по российскому проекту. В России «ловушки» установлены на энергоблоках Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской АЭС-2.

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Источник: atommedia.online

Комментарии 1

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  • Нет аватара alexm17.07.26 13:40:23

    Правильная и крутая вещь. И обязательная сегодня!
    Ловушка расплава (устройство локализации расплава, УЛР) — это специальная система безопасности на атомных электростанциях, предназначенная для удержания расплава активной зоны ядерного реактора в случае тяжёлой аварии. Её задача — не допустить выхода расплавленных материалов (кориума) за пределы гермооболочки и защитить окружающую среду от радиоактивных веществ.
    Как устроена ловушка
    это массивная стальная конструкция, чаще всего в форме усечённого конуса, которую устанавливают на дне бетонной шахты реактора, прямо под ним.
    Ловушка заполняется так называемым жертвенным материалом — смесью оксидов (например, железа и алюминия), а также тугоплавких соединений элементов, поглощающих нейтроны (гафния, тантала, европия, гадолиния).

    Корпус ловушки часто делают охлаждаемым — через его стенки циркулирует вода, отводя тепло.

    Как работает ловушка
    В случае тяжёлой аварии, когда расплав (кориум) проплавляет корпус реактора и стекает вниз, он попадает в ловушку. Здесь происходит несколько ключевых процессов:
    Удержание. Ловушка не даёт расплаву выйти за пределы гермооболочки.

    Охлаждение. Тепло от расплава отводится через охлаждаемый корпус ловушки и взаимодействующий с ним жертвенный материал.

    Химическое взаимодействие. Наполнитель вступает в реакцию с компонентами кориума. Это позволяет:
    снизить температуру расплава;
    уменьшить его объёмное энерговыделение, что критически важно для обеспечения подкритичности (невозможности самоподдерживающейся цепной реакции);
    увеличить площадь контакта для эффективного теплообмена.

    Предотвращение паровых взрывов. Конструкция ловушки исключает прямой контакт расплава с водой на начальной стадии, что исключает риск паровых взрывов.

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