Ростех передал в войска партию противотанковых комплексов «Корнет».
Очередную партию выносных пусковых установок и ракет отгрузил армии наш холдинг «Высокоточные комплексы».
«Данный комплекс не случайно остается одним из наиболее востребованных в войсках. Он сочетает в себе высокую точность, надежность и огневую мощь. Встреча с „Корнетом“ практически не оставляет шансов современным танкам противника, в том числе оснащенным динамической защитой. Счет уничтоженных машин давно перевалил за тысячи. Универсальность разработанного нашими „Высокоточными комплексами“ ПТРК позволяет использовать его для уничтожения фортификационных сооружений, командных пунктов и работать по малоразмерным подвижным целям. Например, с помощью „Корнета“ эффективно уничтожаются беспилотные летательные аппараты», — отметил индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.
ПТРК «Корнет» массово применяется в войсках. Среди пораженных им целей — танки «Леопард» и «Челленджер», БМП «Брэдли» и другая бронетехника западного производства. Для него создан пульт дистанционного управления, который позволяет оператору находиться на удалении от пусковой установки, оставаясь в безопасности.
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