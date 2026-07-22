Алтайская компания «Аргум», специализирующаяся на промышленной автоматизации, поставила для ООО «ЭнергоСтройДеталь — Бийский котельный завод» 30 шкафов управления. Это оборудование становится «сердцем» котельных, которые завод производит для теплоснабжения городов и сёл в регионах России. Автоматизация на базе шкафов управления позволяет котельным работать экономичнее, снижая расход топлива и электроэнергии, а также сокращает потребность в круглосуточном дежурном персонале.

Начальник отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами ООО"ЭнергоСтройДеталь — Бийский котельный завод" Андрей Казанцев рассказал, что завод уже более года сотрудничает с «Аргум» по поставке шкафов управления для котлов и для тягодутьевых механизмов, которые управляют вентиляторами и насосным оборудованием.

«Качество исполнения шкафов управления „Аргум“ нас полностью устроило. Особо хочется отметить дизайн: у „Аргума“ есть хороший ультрафиолетовый принтер, позволяющий наносить брендирование на оболочки шкафов. На наши изделия нанесли эмблему нашего завода — смотрится отлично, было очень приятно. Компания чётко спроектировала шкафы в полном соответствии с нашими задачами», — рассказал Андрей Казанцев.

«ЭнергоСтройДеталь — Бийский котельный завод» выпускает паровые и водогрейные котлы производительностью от 2,5 до 200 тонн пара в час и мощностью до 209 МВт, а также блочно-модульные котельные установки и мини-ТЭЦ. Оборудование завода поставляется в регионы России от Дальнего Востока до Калининграда, а также за границу — в Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Монголию.

Технический директор компании «Аргум» Александр Сильченко рассказал, что среди поставленного оборудования были шкафы для управления дымососами и вентиляторами. Дымосос — это устройство, которое забирает отработанные газы, образующиеся при сгорании топлива, а вентилятор же обеспечивает непрерывную подачу свежего воздуха с кислородом для процесса горения. Таким образом горение становится контролируемым и управляемым процессом.

При производстве этих шкафов инженеры столкнулись с нестандартной задачей. Для дымососов требовалось установить тормозные резисторы, однако конструкция шкафов не позволяла разместить их внутри. Обычно резисторы располагаются вертикально для обеспечения естественного обдува воздухом снизу вверх, но по требованию заказчика их пришлось размещать горизонтально на крыше шкафов.

«Компания „Аргум“ умеет работать с нестандартными задачами — мы разработали и внедрили решение с созданием искусственной циркуляции воздуха, чтобы обеспечить штатный режим охлаждения резисторов», — отметил Сильченко.

Технический директор компании подчеркнул, что автоматизация котельной позволяет экономить ресурсы — электроэнергию, газ или твёрдое топливо. В современных котельных применяется погодозависимая автоматика, которая регулирует нагрев в зависимости от температуры на улице. В отличие от человека, который может настраивать систему не чаще нескольких раз в день, автоматика регулирует процесс ежесекундно или ежеминутно, не допуская перерасхода ресурсов и обеспечивая комфортную температуру. Кроме того, грамотно построенная система автоматизации снижает потребность в круглосуточном присутствии обслуживающего персонала на объекте. Инженеры могут контролировать работу удалённо и выезжать на место только при получении сигнала о неполадках.

Компания «Аргум» основана в 2008 году в Барнауле, является предприятием полного цикла по промышленной автоматизации объектов ЖКХ, промышленных предприятий, горнолыжных курортов и морских судов. В России «Аргум» ведёт проекты от Сахалина до Санкт-Петербурга, от Ямбурга до Новороссийска, а также имеет зарубежных заказчиков в Казахстане, Израиле, Турции и Китае. Компания разрабатывает прикладное программное обеспечение, в том числе для объектов критической информационной инфраструктуры, имеет собственное электрощитовое производство. «Аргум» входит в Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий.