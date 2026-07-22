В 2022 году с российского рынка ушли ABB, SKF, Siemens — поставщики силовой электроники и систем вибродиагностики для промышленности. Заводы остались без сервиса и запчастей. В Петербурге команда из тридцати инженеров смогла занять это место — НПП «ЭЛВО».
Разбираемся:— Как небольшая частная команда без государственных субсидий разработала и производит устройства для судовой электроники, газотурбинных двигателей и водородной энергетики— Полный цикл производства своими руками — от схемотехники и прошивки до пайки, литья корпусов и пусконаладки на объекте заказчика— Как устройство размером со спичечный коробок с автономностью в 10 лет предотвращает аварии на производстве— Разговор с руководителем ЭЛВО и инженером — призёром WorldSkills — о рисках, ответственности и почему они выбрали работать вне крупных структур.
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