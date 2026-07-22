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1 день назад 1248
d-tatarinov Судостроение и судоходство

В Омске завершается строительство двух буксиров-толкачей проекта Т20

Обь-Иртышский филиал Российского Классификационного Общества завершает техническое наблюдение за строительством двух буксиров-толкачей проекта №Т20, сообщает пресс-служба РКО. Оба строящихся в Омске буксира будут работать вместе с двумя несамоходными паромами на переправе Тобольск — Бекерево.

Заказчиком строительства буксиров-толкачей выступает департамент городской среды администрации Тобольска.

Строительство судов было запущено в мае 2025 года.

Технические характеристики судов проекта Т20:

длина габаритная, м 20,5

длина по КВЛ, м 20,29

ширина по КВЛ, м 6

высота борта на миделе, м 3

осадка судна на миделе, м 1,5

валовая вместимость 143

мощность СЭУ, кВт 411

численность экипажа, чел. 3

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Источник: paluba.media

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