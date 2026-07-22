В Омске завершается строительство двух буксиров-толкачей проекта Т20
Обь-Иртышский филиал Российского Классификационного Общества завершает техническое наблюдение за строительством двух буксиров-толкачей проекта №Т20, сообщает пресс-служба РКО. Оба строящихся в Омске буксира будут работать вместе с двумя несамоходными паромами на переправе Тобольск — Бекерево.
Заказчиком строительства буксиров-толкачей выступает департамент городской среды администрации Тобольска.
Строительство судов было запущено в мае 2025 года.
Технические характеристики судов проекта Т20:
длина габаритная, м 20,5
длина по КВЛ, м 20,29
ширина по КВЛ, м 6
высота борта на миделе, м 3
осадка судна на миделе, м 1,5
валовая вместимость 143
мощность СЭУ, кВт 411
численность экипажа, чел. 3
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