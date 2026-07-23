Компания из Ростовской области — ООО «РостИнТех» — системообразующее станкостроительное предприятие, по результатам выполнения НИОКР с поддержкой Фонда Содействия Инновациям разработала и начала выпуск серии электроэрозионных проволочно-вырезных станков под собственной маркой KAZAK EDM.

Заказчик может заказать станок с удобным ему рабочим полем, стандартные модели выпускаются с 5-ю типоразмерами рабочего стола, от 250×250 до 1050×1050 мм.

Станок разработан в привычной пользователю механике станков серии DK77, но не является полной копией зарубежного оборудования. Компания производитель ООО «РостИнТех» освоила выпуск всего комплекта запчастей для станков KAZAK EDM на собственном производстве.

Особенностью станка является его система управления и генератор электроэрозии. Для управления станком используется разработанная компанией система ЧПУ KAZAK CNC (от 6 до 18 управлямых осей одновременно) и собственный генератор электроэрозии с параметрами, позволяющими работать с проволокой различных диаметров и режимами до 100 А в импульсе с частотой до 100 кГц. Для управления станком разработано специальное программное обеспечение EDM Machine. Данный шкаф управления электроэрозионным станком может быть использован для замены электроники зарубежных проволочных и копировальных станков, вышедших из строя.

В ходе разработки получены 4 патента и ПО управления станком зарегестрировано в реестре отечественного ПО.

Система ЧПУ KAZAK CNC в связке с ПЛК Electronic Devieces используется на оборудовании, роботах и станках для ГК Росатом.

Первые электроэрозионные станки компании ООО «РостИнТех» апробированы на предприятиях судостроительной и энергетической отраслей.