В Новогуровском открыли поликлинику после капитального ремонта
В посёлке Новогуровский завершился капитальный ремонт поликлиники. В обновлённом здании полностью переделаны кабинеты врачей, прививочные, процедурные и физиотерапевтические блоки. Появились удобная регистратура и зоны ожидания, установлена система видеонаблюдения.
Как уточнили в Правительстве Тульской области, медицинскую помощь здесь будут получать около 4200 человек — жители посёлка и соседних населённых пунктов. Ремонт провели по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Работы проводились в рамках нацпроекта «Продолжительная и а...ителей, а её штат укомплектован медицинскими кадрами на 95%.
- «Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по&n...льны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.
- В южной части Полевского (Свердловская область) заработала обновлённая...ли системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0