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Bionysheva_Elena Медучреждения

В Новогуровском открыли поликлинику после капитального ремонта

В посёлке Новогуровский завершился капитальный ремонт поликлиники. В обновлённом здании полностью переделаны кабинеты врачей, прививочные, процедурные и физиотерапевтические блоки. Появились удобная регистратура и зоны ожидания, установлена система видеонаблюдения.

Как уточнили в Правительстве Тульской области, медицинскую помощь здесь будут получать около 4200 человек — жители посёлка и соседних населённых пунктов. Ремонт провели по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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Источник: t.me

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