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1 день назад 812
Bionysheva_Elena Медучреждения

В Полевском после ремонта открылась взрослая поликлиника

В южной части Полевского (Свердловская область) заработала обновлённая взрослая поликлиника Центральной районной больницы. Здание 1983 года постройки капитально отремонтировали впервые: строители заменили кровлю, обновили все помещения, модернизировали системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения.

Это уже второй медицинский объект в городе, который привели в порядок за последнее время. В мае здесь же открылась поликлиника в северной части Полевского.

Новая поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. Медицинскую помощь в ней будут получать больше 14 тысяч жителей Полевского. Кроме ремонта, учреждение получило более 550 единиц нового оборудования и мебели, рассказали в пресс-службе администрации Свердловской области.

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Источник: t.me

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