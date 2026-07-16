В Полевском после ремонта открылась взрослая поликлиника
В южной части Полевского (Свердловская область) заработала обновлённая взрослая поликлиника Центральной районной больницы. Здание 1983 года постройки капитально отремонтировали впервые: строители заменили кровлю, обновили все помещения, модернизировали системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения.
Это уже второй медицинский объект в городе, который привели в порядок за последнее время. В мае здесь же открылась поликлиника в северной части Полевского.
Новая поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. Медицинскую помощь в ней будут получать больше 14 тысяч жителей Полевского. Кроме ремонта, учреждение получило более 550 единиц нового оборудования и мебели, рассказали в пресс-службе администрации Свердловской области.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- 14 января состоялось открытие новой поликлиники Режевской центральной район...инским оборудованием было дополнительно выделено более 42 миллионов рублей.
- Сегодня, 1 апреля, в городе Берёзовском Свердловской области открыли н...ь более двадцати тысяч детей и подростков всего муниципального округа.
- В Нижнем Тагиле 5 мая после капитального ремонта открыта детская полик...ают 6396 детей. Всего же медпомощь здесь получает 7 тысяч 591 ребенок.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0