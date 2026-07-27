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1 день назад 3436
d-tatarinov Судостроение и судоходство

В Санкт-Петербурге спустили на воду пассажирское электросудно проекта F2 («Фонтанка 2.0»)

25 июля 2026 года на производственной площадке Судостроительной верфи «РЕЧНАЯ», Санкт-Петербург, спущено на воду строящееся на класс РС пассажирское электросудно проекта F2 («Фонтанка 2.0»). Об этом сообщает пресс-служба РС.

Современное комфортабельное судно предназначено для перевозки пассажиров и будет совершать прогулочные рейсы по внутренним водным путям. Реализованный в данном проекте принцип электродвижения до минимума снижает воздействие объекта на окружающую среду.

Судно полностью адаптировано для обслуживания экскурсионных туристических маршрутов в Санкт-Петербурге. В частности, оно имеет ограниченный вертикальный габарит, что особенно актуально при эксплуатации в акваториях рек и каналов города с учетом низких мостов.

Строительство ведется по заказу компании «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» под техническим наблюдением специалистов Балтийского филиала РС. Символ класса: КM⍟ IN Р 1,2

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Источник: paluba.media

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