Специалисты фиксируют рост мощности и продолжительности DDoS-атак: по данным аналитиков, за первые пять месяцев 2026 г. в России и СНГ их число увеличилось на 27% относительно аналогичного периода прошлого года. По итогам 2025 г. эксперты пришли к выводу, что средняя продолжительность по сравнению с 2024 г. выросла на 67%. Одной из главных мишеней традиционно остаются телекоммуникационные компании — с января по март 2026 года количество инцидентов в этом сегменте в России и странах СНГ выросло на 31% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Три типа угроз для голосовых сетей

Атаки, нацеленные на VoIP (Voice over Internet Protocol) — технологию передачи голоса через интернет, подразделяют на три группы:

1. Кража данных. Позволяет злоумышленнику расшифровать и прослушать разговоры. Отдельная угроза — подмена номеров для совершения звонков от имени вашей компании.

2. Отказ в обслуживании. Цель — вывести из строя ключевые компоненты сети.

3. Телефонное мошенничество (фрод). Представьте: злоумышленники взломали телефонную систему компании в пятницу вечером. Все выходные она без остановки обзванивает платные номера за рубежом, которыми нередко владеют сами мошенники, и получают отчисления с каждой минуты разговора.

Решение: пограничный контроллер сессий

Все три угрозы закрывает один класс решений — пограничный контроллер сессий (SBC, session border controller). SBC скрывает устройство сети, шифрует трафик, анализирует поведение подключённых устройств и блокирует подозрительную активность.

Критерии выбора

Стоит учитывать два фактора.

1. Технологическая независимость и соответствие требованиям. Решения с открытым исходным кодом несут скрытый риск: их устройство доступно для анализа на уязвимости. Собственная реализация протоколов VoIP повышает надежность и позволяет встроить дополнительные механизмы защиты. Также стоит обратить внимание на наличие продукта в Едином реестре российского ПО.

2. Работоспособность при высокой нагрузке. Технология DPDK позволяет одному серверу обрабатывать в несколько раз больше вызовов, чем при стандартной архитектуре. Не менее значимо «горячее» резервирование — при физической недоступности узла система автоматически переключит потоки на резервный канал, не теряя установленные сессии. Для непрерывного производства это гарантия того, что связь не перестанет работать в критический момент.

Пример отечественной разработки

Этим критериям отвечает SI3000 BGW (Border gateway) российской компании «Искра Технологии». Пограничный контроллер SI3000 BGW помогает решить ключевые проблемы, возникающие при построении стабильной и безопасной бизнес-телефонии, и превосходит западные аналоги по основным показателям эффективности.

Источник: iskratechno.ru