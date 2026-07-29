АО «Сукремльский чугунолитейный завод» успешно освоило выпуск новой продукции: завод изготовил первую опытную партию специализированных опорных «стаканов» двух типов, предназначенных для армирования балок, которые будут применяться на мостах высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

Опорные «стаканы» — металлические изделия, которые используют при формировании арматурного каркаса уникальных коробчатых балок мостов и эстакад ВСМ. Они служат для надежной фиксации анкерных узлов, принимают на себя огромное усилие от натянутой арматуры и передают его на тело бетона.

«Стаканы» отлиты из высокопрочного чугуна — специального сплава с шаровидным графитом, обладающим повышенной вязкостью и устойчивостью к экстремальным температурным перепадам.

Применение современных формовочных линий позволило добиться идеальной геометрии изделий с минимальными допусками по отклонениям, что критически важно для искусственных сооружений ВСМ, испытывающих колоссальные нагрузки от подвижного состава.

«Освоение выпуска элементов для ВСМ — подтверждение высочайшей квалификации наших металлургов и инженеров. Наша продукция специально адаптирована под жесткие климатические условия нашей страны», — рассказал главный инженер СЧЗ Дмитрий Зеленцовский.

Первая опытная партия продукции отправлена заказчику.

Мостовые балки ВСМ — уникальные конструкции весом в 700 тонн, ранее не применявшиеся в России. Ко всем элементам балок предъявляются беспрецедентные требования по прочности, геометрии, качеству и долговечности в расчете на безопасные и надежные перевозки на скорости до 400 км/час.

Для выпуска балок холдинг Нацпроектстрой и РЖД оборудуют 10 специализированных полигонов вдоль трассы ВСМ в Московской, Тверской. Новгородской и Ленинградской областях.

Высокоскоростная магистраль Москва-Санкт-Петербург — стратегический объект протяженностью почти 700 километров, который планируется завершить в 2028 году. Поезда будут развивать скорость до 400 км/ч. После запуска ВСМ время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит около 2 часов.