Новосибирские промышленники продолжают реализовывать проекты развития. Так, ГК «Феррум» запустила в работу завод горячего цинкования труб и металлоизделий.

Генеральный директор ГК «Феррум» Андрей Соседко отметил, что сегодня запущено в работу очередное производственное предприятие группы компаний «Феррум», которое продолжает технологический цикл производства. Специализация завода — оцинковка сварных решетчатых настилов, элементов дорожного профиля, трубной продукции. Сегодня в Сибирском федеральном округе действует всего четыре подобных производства, а на Дальнем Востоке их нет вовсе. Из-за дефицита мощностей строительные и машиностроительные компании сталкиваются с длительными сроками изготовления оцинкованных металлоконструкций.Новый завод позволит значительно сократить сроки и логистические издержки для местных предприятий; обеспечит потребность строительной отрасли, отрасли машиностроения.Годовая производственная программа по площади поверхности оцинкования — 3037090 м². Оборудование завода рассчитано на крупногабаритные металлоконструкции и отдельный автоматизированный режим оцинкования труб. Максимальные габариты цинкуемых изделий: длина — 12,5 м, ширина — 1,5 м, высота — 2,9 м. На предприятии будут работать 150 человек.Важно отметить, что данный проект полностью соответствуют современным экологическим нормам. Технологии, примененные в линии (герметичные капсулы, мощные системы фильтрации с эффективностью очистки 99,8%), минимизируют воздействие на окружающую среду, что критически важно для промышленного объекта вблизи города.

По собственным данным ГК «Феррум», компания занимается производством черного металлопроката в Новосибирской области. Организация имеет 12 филиалов, в том числе в Омске, Красноярске, Иркутске, Новокузнецке, Томске и Барнауле. Мощности составляют до 30 тыс. т в месяц.

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