Комплексы «Планшет-М-ИР» поступили в войска — они собирают данные с дронов и корректируют огонь
Система отображает на экране командира данные о целях в режиме реального времени. Видео с беспилотников, координаты, развединформация — всё сводится в единую картину. Время от получения данных до открытия огня сокращается, корректировка становится точнее.
«Планшет-М-ИР» совместим с самоходной артиллерией, буксируемыми орудиями, миномётами и РСЗО. Управление не привязано к машине: командир может выйти, забрать планшет и продолжать работать на удалении.
«Сегодня мы видим, что заложенные технические решения полностью оправдывают себя в эксплуатации. „Планшет-М-ИР“ существенно сокращает время подготовки исходных данных для ведения артиллерийского огня и заметно повышает его результативность. Установка на бронированное шасси снижает риски для личного состава», — отметили в «Высокоточных комплексах».
Систему продолжают дорабатывать под задачи артиллерийских подразделений. Военные считают, что «Планшет-М-ИР» полностью соответствует требованиям современного боя.
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