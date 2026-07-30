В Челябинске открыт новый логистический центр общей площадью свыше 16 тыс. кв. м. Центр построен Группой компаний «ВторРесурс» с использованием современных технологий строительства с применением новейших систем пожаротушения и автоматизированных решений для обработки грузов.

Как отметил представитль ООО «Деловые линии», открытие такого логистического центра — знаковое событие не только для Урала, но и для всей Российской Федерации, поскольку объект соответствует самым высоким отраслевым стандартам. Комплекс будет работать на приём и выдачу грузов. Максимальный объём грузового места всех видов упаковки — до 3 тонн, кроме того предусмотрена возможность обработки как стандартных, так и негабаритных отправлений.

ООО «Деловые линии», выступающее партнером Группы компаний «ВторРесурс», выражает надежду, что деятельность на новом объекте принесёт пользу бизнесу, населению и экономике Челябинской области в целом. В частности, запуск центра позволит сократить сроки доставки грузов в регионе и повысить доступность логистических услуг для малого и среднего бизнеса.

Появление такого объекта способствует росту инвестиционной привлекательности Южного Урала и созданию новых рабочих мест. Это характерно для всех проектов Группы компаний «ВторРесурс», реализуемых при экспертном участии Инвестблока Центра «Мой бизнес», в том числе для нового проекта по созданию индустриального парка «Енисейский».

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