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вчера 1217
Виктор Попович Медучреждения

В Торезе впервые за полвека капитально отремонтировали медицинский колледж

В Торезе капитально отремонтировали четырехэтажное здание учебного корпуса медицинского колледжа — впервые за последние полвека. Площадь объекта составляет около 3 тысяч квадратных метров.

© s09.stc.yc.kpcdn.net

Специалисты выполнили весь комплекс работ: отремонтировали и усилили несущие конструкции, заменили кровлю и остекление, утеплили и привели в порядок фасад. Внутри здания проведены все отделочные работы, а также полностью обновлены инженерные сети и коммуникации.

Обновленные строителями площади позволили создать современную образовательную среду для более чем 800 учащихся колледжа.

Возобновить учебный процесс в учреждении планируют уже этой осенью. В колледже будут готовить специалистов по двум востребованным направлениям: «Сестринское дело» (квалификация — медсестра) и «Лечебное дело» (фельдшер).

На территории колледжа расположено здание общежития на 150 мест, которое также не ремонтировалось с 1970-х годов и со временем устарело. Сейчас строители обследуют объект и готовятся к его капитальному ремонту.

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Источник: www.donetsk.kp.ru

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