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artal Спортивные объекты

В городе Вятские Поляны открыли современный модульный плавательный бассейн

Новый спортивный объект возведен в рамках государственной программы «Спорт России».

Комплекс представляет собой современное здание, спроектированное с учетом всех требований к организации безопасного и комфортного тренировочного процесса. Помимо основной чаши размером 25 на 13 метров (6 дорожек), размещены все необходимые для тренировок и работы персонала помещения. Внутренняя инфраструктура включает кабинет заведующего, методический кабинет, раздевалки (мужскую и женскую), душевые, санузлы, вестибюль и технические помещения.

Запуск бассейна в эксплуатацию позволит организовать регулярные занятия плаванием для детей и взрослых, открыть новые спортивные секции.

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Источник: www.kirovreg.ru

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