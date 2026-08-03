В городе Вятские Поляны открыли современный модульный плавательный бассейн
Новый спортивный объект возведен в рамках государственной программы «Спорт России».
Комплекс представляет собой современное здание, спроектированное с учетом всех требований к организации безопасного и комфортного тренировочного процесса. Помимо основной чаши размером 25 на 13 метров (6 дорожек), размещены все необходимые для тренировок и работы персонала помещения. Внутренняя инфраструктура включает кабинет заведующего, методический кабинет, раздевалки (мужскую и женскую), душевые, санузлы, вестибюль и технические помещения.
Запуск бассейна в эксплуатацию позволит организовать регулярные занятия плаванием для детей и взрослых, открыть новые спортивные секции.
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