Электропневматический позиционер для трубопроводной арматуры
Машиностроительное предприятие «ВАРМАТ» завершило процесс сертификации отечественного электропневматического позиционера 4700Е-ВМ. Электронный прибор управления пневмоприводами регулирующей трубопроводной арматуры был разработан в рамках программы импортозамещения.
Позиционеры модели 4700Е-ВМ (электропневматический) и 4700Р-ВМ (пневматический) — это приборы для комплектации регулирующих клапанов с прецизионным кулачком обратной связи, обеспечивающие надежность, точное позиционирование, высокую чувствительность и возможность настройки на месте характеристики регулирования. Отечественные приборы могут применяться как с поворотными, так и с линейными приводами промышленной трубопроводной арматуры. Разработана линейка комплектов адаптации для основных импортных и отечественных производителей регулирующих клапанов.
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