Специалисты Инженерного центра Уральского федерального университета (ИЦ УрФУ) завершили разработку полного комплекта конструкторской и технологической документации на двигатель внутреннего сгорания ГФ 40. Комплект документов от разработчика принят АНО «Агентство по технологическому развитию» (АТР).Проект был реализован на средства гранта, предоставленного АТР в рамках грантовой программы импортозамещения критически важных комплектующих изделий. В ходе разработки двигателя инженеры ИЦ УрФУ провели комплекс работ по анализу материалов и подбору их заменителей, сканированию оригинального изделия и построению компьютерных моделей, проведению виртуальных испытаний и подготовке на их основе конструкторской и технологической документации, изготовлению и испытаниям опытных образцов.В апреле этого года прошли приемочные испытания, в которых принимал участие региональный оператор АТР АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области».

Двигатель ГФ 40 — это четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным пассивным охлаждением и карбюраторной системой подачи топлива. Он способен работать непрерывно не менее 12 часов в диапазоне температур окружающей среды от ‑20 °С до +40 °С. Его максимальная мощность составляет 3,75 л. с. при 8600 об/мин с ресурсом до первого капитального ремонта не менее 250 часов, а общий ресурс — не менее 600 часов (с 1‑2 ремонтами). Все характеристики изделия находятся на уровне зарубежного образца-аналога. Изделие предназначено для использования в составе беспилотных авиационных систем (БАС) самолетного типа с тянущими воздушными винтами. Двигатель может применяться как в качестве силовой установки для БАС, так и в роли генераторной установки для аппаратов с электрическими двигателями (имеется возможность установки стартер-генератора).

Двигатель ГФ 40 был представлен на стенде Свердловской области Инженерным центром УрФУ в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2026».Потребителем двигателя выступает компания ООО «Геоскан» — ведущий российский разработчик и производитель беспилотных воздушных судов. Также его могут использовать другие российские организации, занимающиеся изготовлением и эксплуатацией БАС самолетного типа.В настоящее время идет подготовка к серийному производству двигателя и получению сертификата СТ‑1.