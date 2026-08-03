Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех начал серийный выпуск компактных контроллеров двигателей «Стая орлов». Изделие предназначено для дронов-«охотников», которые уничтожают беспилотники противника прямым тараном. По совокупности характеристик на отечественном рынке у новинки нет аналогов.

Контроллер управляет четырьмя бесколлекторными двигателями — по одному на каждый винт квадрокоптера. Встроенный протокол связи обеспечивает непрерывный обмен данными между контроллером и полётным компьютером. Это позволяет отслеживать состояние двигателей в реальном времени и менять настройки прямо в полёте, без подключения к наземному оборудованию. От посторонних электромагнитных помех устройство защищено специальной схемотехникой, что предотвращает искажение сигнала при работе нескольких дронов одновременно.

Изделие выдерживает ток до 30 ампер на двигатель и работает с напряжением батареи от 12 до 40 вольт. Каждый экземпляр проходит заводское тестирование и защищён цифровой подписью от нелицензионного копирования.