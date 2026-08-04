Открыт предпоследний участок Южно-Лыткаринской автодороги
В Видном открыт предпоследний участок Южно-Лыткаринской автодороги, который сократит время в пути для 2,5 млн жителей Подмосковья. Готовность трассы — более 97%, последний участок планируется открыть в сентябре.
Последний запуск был в начале лета. И вот, 3 августа, стал доступен отрезок длиной 9,3 километра, который соединяет ЖК «Видный город» с Каширским шоссе.
- Путь от трассы М-2 «Крым» до А-105 сократился с получаса до 10 минут.
- Время в пути от М-2 до аэропорта Домодедово уменьшится с 40 до 22 минут.
- Изменения коснутся более 2,5 миллионов жителей Подмосковья и Москвы.
Здесь построены разворотные петли, съезды и путепроводы через М-4 «Дон», а также в районе деревень Пуговичино и Дыдылдино. Кроме того, предусмотрен подземный тоннель возле микрорайонов Завидное и Южное Видное.
Сейчас техническая готовность основного хода трассы ЮЛА составляет более 97%, работы уже на финишной прямой. На стройке задействовано свыше 1 тыс. человек и почти 400 единиц техники. Ожидается, что последний 7,2-километровый участок от А-105 до Володарского шоссе откроется в сентябре, что позволит запустить движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.
В общей сложности ЮЛА протянется почти на 45 километров и будет включать 10 транспортных развязок и 64 искусственных сооружения, соединяя пять федеральных трасс и становясь юго-восточным дублером МКАД.
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