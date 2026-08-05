В Коркино Челябинской области обновили детскую школу искусств на 600 человек
Коркинская детская школа искусств — одно из старейших учреждений дополнительного образования региона, созданное в 1947 году. С 1991 года школа располагается в здании бывшего горкома КПСС постройки 1980 года.
На сегодняшний день в стенах учреждения обучается около 600 детей, осваивающих музыкальное, художественное, хореографическое и вокальное искусство.
За последние годы школа искусств прошла комплексное обновление материально-технической базы благодаря реализации «Народной программы» и проекта «Культура малой Родины». Выполнен капитальный ремонт кровли с заменой оконных конструкций, отремонтированы фасад, крыльцо, парапеты и отмостка здания.
Концертный зал получил новые зрительские кресла, световое и механическое оборудование. Обновлены внутренние помещения. Учреждение оснащено современными музыкальными инструментами и профессиональным техническим оборудованием.
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