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artal Образование

В Коркино Челябинской области обновили детскую школу искусств на 600 человек

© gubernator74.ru

Коркинская детская школа искусств — одно из старейших учреждений дополнительного образования региона, созданное в 1947 году. С 1991 года школа располагается в здании бывшего горкома КПСС постройки 1980 года.

На сегодняшний день в стенах учреждения обучается около 600 детей, осваивающих музыкальное, художественное, хореографическое и вокальное искусство.

За последние годы школа искусств прошла комплексное обновление материально-технической базы благодаря реализации «Народной программы» и проекта «Культура малой Родины». Выполнен капитальный ремонт кровли с заменой оконных конструкций, отремонтированы фасад, крыльцо, парапеты и отмостка здания.

Концертный зал получил новые зрительские кресла, световое и механическое оборудование. Обновлены внутренние помещения. Учреждение оснащено современными музыкальными инструментами и профессиональным техническим оборудованием.

© gubernator74.ru

https://www.1ob...a-600-chelovek/

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Источник: gubernator74.ru

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