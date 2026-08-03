Реальный запас хода нового российского электромобиля «Атом» оказался почти на 100 километров больше заявленного. Это «открытие» совершили инженеры разработавшей его компании «Кама», которые совершили тестовую поездку из Москвы до Тулы и обратно.

«Наши инженеры снова отправились в дорогу, чтобы испытать возможности Атома в реальных условиях. На этот раз они решили проверить, какой максимальный запас хода способен показать электромобиль на одном заряде», — сообщили в группе «Атома» в VK.

Задача заключалась в том, чтобы доехать из инженерного центра «Атома» в Москве до Тулы и обратно без единой подзарядки. Для экономии энергии испытатели отключили систему помощи водителю и выбрали максимально плавный стиль движения: без резких ускорений и торможений, со средней скоростью 60-70 км/ч.

Эксперимент в итоге прошел успешно: «Атом» проехал на одной зарядке 597 километров при официальном запасе хода 500 км, причем по окончании поездки оставалось еще 2-3 километра, которые, по словам разработчиков, он тоже проехал бы при необходимости.

Напомним, в «Атоме» установлена никель-кобальт-марганцевая батарея емкостью 77 кВт·ч, а в движение он приводится одним установленным на задней оси электромотором, выдающим 204 л. с. и 295 Нм крутящего момента.

В основе электромобиля лежит собственная, адаптированная под российские условия платформа. Он оснащается активными системами безопасности DAS 2.0+ с 17 функциями, среди которых адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и ассистент парковки. Защиту пассажиров обеспечивают шесть подушек безопасности (фронтальные, боковые, шторки) и каркас из стали горячей штамповки.

Рекомендованная розничная цена «Атома» составляет 3 980 000 рублей. Если брать автокредит и пользоваться госпрограммой льготного автокредитования, то с учетом субсидии в размере 925 000 рублей она снижается до 3 055 000 рублей.

К слову, примерно полторы недели назад первые «товарные» электромобили «Атом» начали выдавать покупателям. Свои машины получили те, кто оформил ранний предзаказ на новинку.

Сейчас «Атом» можно заказать со сроком выдачи в четвертом квартале 2026 года, а также провести тест-драйв автомобиля перед покупкой. Выдачи осуществляются в инженерном центре «Кама», специализированных пунктах выдачи или путем доставки на дом.

Сервисное обслуживание электромобилей организовано в крупных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Набережные Челны, Екатеринбург, Краснодар, Сочи и Калининград.

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