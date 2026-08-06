Более двух тысяч первокурсников поступили на бюджет в Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II.

По итогам приёмной кампании студентами вуза стали 2198 человек. Средний балл зачисленных достиг рекордного уровня и составил 265,5. Большинство новых студентов приехали в Петербург из других регионов России — их доля превысила 76%. В среднем за одно бюджетное место в университете боролись 18 абитуриентов.

Отдельное внимание в ходе приёмной кампании уделили детям участников специальной военной операции. Все 189 абитуриентов этой категории, подавшие документы, были зачислены на бюджетные места.

В связи с завершением набора к первокурсникам обратился ректор университета Владимир Литвиненко. Он отметил, что инженерное образование сохраняет высокий престиж, а подготовка квалифицированных специалистов имеет особое значение для реиндустриализации страны.