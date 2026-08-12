«КАМАЗ» совместно с официальным партнёром — заводом НПО «Трансмастер» (г. Миасс) — вывел на рынок очередную модель автотопливозаправщика. Спецтехника создана на базе полноприводного шасси поколения К5 КАМАЗ-65958.

Новинка предназначена для транспортирования, кратковременного хранения и заправки техники светлыми нефтепродуктами (дизтопливом) в условиях бездорожья. Машина базируется на полноприводном шасси новейшего поколения К5 КАМАЗ-65958, серийное производство которого стартовало в 2025 году. Данная модель шасси (8×8) с длинной рамой размером 9,4 метра была создана для надстроек и специального оборудования, например, для эксплуатации на нефтегазовых месторождениях. Автомобиль оснащён современным экономичным двигателем КАМАЗ Р6 мощностью 560 л.с. и 16-ступенчатой механической коробкой передач, что в совокупности обеспечивает отличные динамические качества и низкий расход топлива.

Обновлённая кабина на четырёхточечной пружинной подвеске со спальным местом гарантирует повышенный комфорт для водителя даже при работах на сложном рельефе. Каркас кабины усилен и по своим прочностным характеристикам опережает современные требования по безопасности. Также повышению безопасности движения способствуют светодиодные головные и противотуманные фары, современные электронные системы EBS и ASR.

Ёмкости цистерн «чемоданного» сечения изготовлены из качественной углеродистой стали 09Г2С. Для повышения долговечности применено усиление: толщина обечайки составляет 4 мм, а в районах бронелистов и опор она достигает 16 мм и 12 мм, соответственно. Для безопасной транспортировки топлива в сложных дорожных условиях внутри ёмкостей установлена система поперечных и продольных волнорезов, которая стабилизирует массу груза и препятствует раскачке автомобиля при движении по бездорожью. Цистерна разделена на три отсека, её объём составляет 24 куб. м. Для безопасной работы персонала предусмотрена металлическая противоскользящая площадка обслуживания ёмкости со складывающимися поручнями, а также лестница с противоскользящими ступенями и с автоматическим механизмом подъёма, окрашенная по технологии порошковой окраски.

Новый автотопливозаправщик на базе КАМАЗ-65958 полностью соответствует всем требованиям ДОПОГ (соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов).