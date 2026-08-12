В условиях постоянных вызовов со стороны вирусов и инфекций отечественная наука предлагает инновационные решения, которые опережают привычные стандарты безопасности. Специалисты Группы компаний «Центр Внедрения Технологий» (ООО «ЦВТ», г. Новосибирск) разработали и наладили производство уникального противовирусного и противомикробного препарата «ТетроПептиЗоль» .

Этот продукт не имеет аналогов по своему подходу к защите человека и помещений, объединяя силу сибирской природы и строгую доказательную медицину.

Природа на защите от вирусов: безопасность без хлора и спирта

Главное отличие новосибирской разработки от большинства привычных дезинфекторов — абсолютная экологичность и безопасность. «ТетроПептиЗоль» создан на основе натуральных эфирных масел хвойных растений и экстрактов целебных трав. В его составе нет спирта и хлоросодержащих компонентов, которые при частом использовании агрессивно воздействуют на организм и угнетают иммунную систему.

Благодаря натуральному составу препарат гипоаллергенен, не вызывает раздражений и безопасен для людей абсолютно любого возраста, а также для домашних животных. Он позволяет создать комфортную и безопасную атмосферу в помещении в режиме 24/7 без необходимости носить маски.

Научно доказанная эффективность

Разработка прошла серьезные клинические испытания. Еще в 2017 году её эффективность была официально подтверждена в ходе лабораторных исследований в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической медицины» (НИИЭКМ).

Лабораторные тесты показали впечатляющие результаты:

Противовирусное действие: Препарат активно подавляет вирусы гриппа (включая высокопатогенные штаммы A(H5N8) и A(H1N1)), все разновидности семейства коронавирусов и торовирусов (включая мутации), птичий грипп и пневмовирусы (TRT).

Антибактериальная активность: Средство обладает выраженным действием против широкого спектра патогенных бактерий, включая сальмонеллу, микоплазму, гемофилёз и золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus).

Согласно данным исследований, применение «ТетроПептиЗоля» повышает индивидуальную защиту организма на 70%, снижает заболеваемость вирусными инфекциями на 50%, повышает устойчивость к патогенным бактериям на 30% и укрепляет иммунитет на 60%. При этом одно распыление обеспечивает активную защиту в течение 6 часов.

Широта применения: от дома до транспорта

«ТетроПептиЗоль » выпускается в удобных флаконах объемом 100 мл и отличается универсальностью форматов использования:

Санация помещений: Распыление с помощью бытовых пульверизаторов, увлажнителей воздуха или генераторов «холодного тумана».

Поверхности и транспорт: Обработка рабочих зон, оборудования, а также личных вещей (обуви, сумок, чемоданов). Разработка идеально подходит для обеспечения безопасности пассажиров на объектах с высоким трафиком — в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в поездах и на рейсах любого уровня.

Индивидуальная защита и терапия: Использование в виде небулайзерных ингаляций при респираторных осложнениях, а также профилактическая обработка воздуха в банях и саунах. Интересным решением является и профилактика бронхо-легочной системы путем добавления средства в специализированные жидкости.

Импортозамещение в сфере превентивной медицины

Создание «ТетроПептиЗоля» компанией ООО «Центр Внедрения Технологий» — это яркий пример того, как российские биотехнологии создают передовые продукты для защиты здоровья населения. Препарат успешно решает задачи импортозамещения, предлагая безопасную, мягкую и при этом высокоэффективную альтернативу зарубежным химическим антисептикам, помогая организму человека оставаться защищенным в любых условиях.