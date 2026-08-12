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artal Спортивные объекты

В Клетне Брянской области открыли СОК с бассейном

Сегодня, 12 августа, двери распахнул новый спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Спорткомлекс построили в прошлом году в рамках национального проекта. С приходом тёплого сезона занялись озеленением участка: на клумбах высадили нарциссы и тюльпаны, гортензию и сирень. Последние штрихи также навели на местности. Рабочие уложили асфальт на новой автомобильной парковке, а также уложили плитку на тротуарных дорожках. Также вместе с СОКом открыли спортплощадку на территории учреждения. На свежем воздухе теперь можно будет поиграть в футбол и волейбол.

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Источник: guberniya.tv

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