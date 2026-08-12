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Bionysheva_Elena Модернизация

Три станка российского производства введены в строй на ИМЗ

Ижевский механический завод (входит в концерн «Калашников») ввел в эксплуатацию три новых плоскошлифовальных станка российского производства. Оборудование установили в механическом цехе, его закупили в рамках программы расширения мощностей. Главная задача — нарастить выпуск комплектующих для продукции специального назначения.

Станки предназначены для шлифовки плоских и фасонных поверхностей металлических деталей. Точность обработки соответствует 12 квалитету, шероховатость — не более 0,32 мкм. Это обеспечивает правильную посадку деталей при сборке и влияет на аэродинамические характеристики готового изделия. На новом оборудовании обрабатывают более десяти деталей для спецпродукции, уточнили в Калашникове.

Оборудование произведено в России и соответствует современным стандартам качества. Поставщик провёл пусконаладку, станки планируют использовать круглосуточно.

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Источник: t.me

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