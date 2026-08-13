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В Бурятии открылся Центр хирургии и ЭКО

13 августа состоялось торжественное открытие многопрофильного центра вспомогательных репродуктивных технологий в Улан-Удэ. Центр хирургии и ЭКО в Бурятском клиническом госпитале Диагрупп — это почти 5 тысяч кв метров высоких технологий — он включает отделение вспомогательных репродуктивных технологий, хирургическое и реанимационное отделения.

Бурятский клинический госпиталь с 2020 года является резидентом ТОР «Бурятия». В рамках реализации этого проекта республикой предоставлена субсидия в размере 21,8 млн рублей как резиденту территории опережающего развития для возмещения затрат на создание объектов инфраструктуры.

В центре вспомогательных репродуктивных технологий можно пройти лечение по полису ОМС. Объем квот на бесплатное лечение только в 2026 году составил более 400 процедур.По данным ВОЗ частота бесплодия составляет около 17,5% взрослого населения планеты. С проблемой бесплодия сталкивается примерно каждый шестой человек в мире.

https://www.bai...olitics/401652/

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Источник: egov-buryatia.ru

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