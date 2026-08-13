Компания «Форш» из Ульяновска увеличила мощности по выпуску крупногабаритных пресс-форм, штампов и специальной оснастки. Они используются для производства бамперов, панелей приборов и обивок дверей для автомобилей «АвтоВАЗа», «КАМАЗа», ГАЗа и УАЗа, а также для изготовления деталей фюзеляжа пассажирского лайнера Ту-214.

Инвестиции в расширение производства составили 224 млн рублей. Из них 112 млн рублей в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития » предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

Средства займа ФРП (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России) позволили предприятию приобрести обрабатывающий центр, который обрабатывает детали длиной до 11 метров, массой до 30 тонн с точностью до 0,025 мм.

Внедрение нового оборудования обеспечит прирост производственных мощностей завода на 10% и позволит выйти на показатель не менее 30 единиц крупногабаритной оснастки в год.

«Полученный заем Фонда развития промышленности стал для нас драйвером роста. Мы не только нарастили производственные мощности и закрыли часть внутренних потребностей автопрома в оснастке, но и вышли на новый уровень в рамках стратегической государственной задачи — обеспечения отечественного авиастроения. Сегодня новое оборудование работает круглосуточно», — рассказал генеральный директор АО «Форш» Дмитрий Бобнев.

Пресс-формы и штампы — это ключевая оснастка, без которой невозможно серийное производство сложных деталей. Для автопрома предприятие выпускает формы для бамперов, панелей приборов, обивок дверей, багажников и других крупных элементов кузова. Для авиации — оснастку, по которой формуют детали из композитных материалов: элементы крыла, обшивки и силового каркаса.

Компания поставляет продукцию «АвтоВАЗу», «КАМАЗу», ГАЗу и УАЗу, а также на предприятия авиационной отрасли, активно участвующие в оснащении производства самолетов Ил-476, МС-21, Ту-214, Объединенной двигателестроительной корпорации, группе «Русал».

По оценкам компании, сегодня около 75% российского рынка крупногабаритной оснастки для машиностроения занимает импорт, преимущественно из Китая и Турции. Предприятие нацелено упрочить свои позиции на рынке оснастки и предложить отечественным потребителям возросшие возможности для производства крупногабаритных пресс-форм и штампов на территории Российской Федерации, внося ощутимый вклад в технологический суверенитет нашей страны.

В 2022 году «Форш» с помощью займа в 80 млн рублей уже оснастил производство пятиосевым обрабатывающим центром,что позволило освоить выпуск крупных пресс-форм и выиграть тендер на оснасткудля самолета Ту-214. Новый проект стал логичным продолжением этой стратегии.

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