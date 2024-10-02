В Ульяновске запустили производство рам для грузовиков Sollers Argo

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Так, компания СОЛЛЕРС запустила собственное производство рам для всех версий малотоннажных грузовиков Sollers Argo. Выпуск налажен на мощностях дочернего предприятия Ульяновского автозавода — ООО «УАЗ-Штамповочное производство».

Запуск новой производственной линии позволит локализовать важнейший узел автомобилей Sollers Argo, сократить время поставки компонентов на конвейер и нарастить объемы производства.

Планируемая мощность производства составляет до 11,5 тысячи рам в год. В состав линии входят шесть кондукторов — четыре сварочных, рихтовочный и контрольный. Сварка элементов рамы производится в полуавтоматическом режиме, а электронные датчики на контрольном кондукторе проверяют геометрию и позволяют выявить отклонения.

На новом участке организован выпуск рам для всех модификаций Sollers Argo с дизелем и бензиновым двигателем. Пока линия запущена в опытном режиме. Серийный выпуск запланирован на начало ноября.

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