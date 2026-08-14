На новой площадке в Балашихе «Фабрика Вентиляции ГалВент» запустила роботизированное оборудование, которое разработала сама. Собственный конструкторский отдел компании (в нём около 30 человек) спроектировал автоматические линии для сборки фланцев воздуховодов — и производительность на этом участке выросла в девять раз.

Ещё один робот, линейный, теперь сам отсчитывает и подаёт заготовки для фасонных изделий. Раньше это делали два сотрудника. Их не уволили — переобучили и перевели на другие участки.

Конвейерные линии компании тянутся более чем на два километра. Часть из них двухъярусные, часть — четырёхъярусные. В сутки завод выпускает до 200 тысяч изделий. Каждый месяц осваивают два новых вида продукции, которые раньше ввозили из-за границы: воздуховоды малого диаметра, отводы, переходы, тройники.

Новый комплекс занимает 9 гектаров — участок предоставили по программе «Земля за 1 рубль». Первый корпус на 10 тысяч квадратов уже работает, готовится к запуску второй — там разместят сварку, производство из нержавейки и грунтовочное покрытие. В третьем корпусе будут делать штампованные изделия, рассказали в Министерстве инвестици, промышленности и науки МО.

Параллельно предприятие разрабатывает универсальную платформу для линейных перемещений. После испытаний её предложат другим заводам.

Сейчас здесь трудятся около 300 человек, после запуска второго корпуса штат вырастет до 600.