Холдинг «Швабе»Госкорпорации Ростех представил разработки для развития городской инфраструктуры Крайнего Севера на IV Форуме «Арктика — Регионы». В экспозицию вошли светофор нового поколения ДС10, уличные светильники и высокоточный электронный тахеометр. Техника рассчитана на работу при экстремально низких температурах и может применяться при строительстве и эксплуатации дорог, общественных пространств и других объектов в Арктической зоне.

Одна из разработок Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех) — светофор нового поколения ДС10. Он регулирует транспортные и пешеходные потоки, может подключаться к интеллектуальной системе «Умный город» и применим в условиях холодного климата. Полноразмерная светодиодная RGB-матрица делает сигналы хорошо различимыми при недостаточной видимости. Дополнительный светодиодный профиль вдоль стоек дублирует их и помогает водителям ориентироваться ночью, во время снегопада или тумана. Для пешеходов предусмотрено табло с крупными подсвечиваемыми пиктограммами.

В ДС10 можно интегрировать камеры и датчики экологического мониторинга. Видеомодули будут круглосуточно контролировать дорожную обстановку, оценивать интенсивность движения и фиксировать нарушения. Датчики экомониторинга — измерять уровень загрязнения воздуха. Таким образом, один элемент дорожной инфраструктуры способен одновременно выполнять несколько задач городской системы управления.

«Реализация программы развития Арктической зоны требует особых решений для городской среды, способных повысить качество жизни в суровом климате. В условиях полярной ночи важна надежность систем освещения на улицах, при экстремально низких температурах — четкая организация дорожного движения и навигации. А для проектирования инфраструктуры на территории вечной мерзлоты необходимо проводить высокоточные геодезические измерения. Наш завод имеет наработанный годами опыт по созданию приборов, решающих задачи для развития городских пространств, в том числе северных регионов. Для их изготовления применяются качественные антикоррозийные материалы, специальные сплавы и современные оптические технологии, выдерживающие арктический холод», — отметил генеральный директор УОМЗ, председатель Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Анатолий Слудных.

На форуме холдинг также продемонстрировал светодиодные светильники ДСУ1 в двух исполнениях. Модель Max мощностью 240 Вт сохраняет работоспособность при температуре до -60 °C и подходит для эксплуатации в условиях экстремального холода. Модель Standard мощностью 60 Вт предназначена для объектов, где требуется меньшая интенсивность освещения.

Еще одна модель экспозиции — электронный тахеометр 6Та1, который обеспечивает высокую точность инженерно-геодезических работ. Погрешность измерения углов на местности уменьшена до одной секунды — это первый отечественный прибор подобного класса. В модификации «С» в северном климатическом исполнении прибор выдерживает температуру до -50°C благодаря использованию компонентов из менее восприимчивых к холоду материалов.