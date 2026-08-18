Отечественные трамваи скоро получат тормозную систему, полностью произведённую в России. Сарапульский электрогенераторный завод запустил серийный выпуск электромагнитных рельсовых тормозов — до этого их закупали в основном в Чехии.

Инвестиции в новое производство составили 167 млн рублей. Фонд развития промышленности выделил 95 млн, ещё 10 млн добавил региональный ФРП. На эти деньги предприятие закупило станки с ЧПУ и другое оборудование, что позволило организовать полный цикл производства — от заготовки до готового изделия.

Зачем это нужно? Примерно половина российского рынка рельсовых тормозов сегодня занята импортом. Новое производство должно закрыть эту нишу: все компоненты делаются в России, локализация — 100%. Мощности позволяют выпускать до 1,2 тыс. тормозов в год, чего достаточно для оснащения 200-300 трамваев.Тормоз разработан по заказу «ПК «Транспортные системы». Он ставится на тележку и срабатывает в аварийных ситуациях: при подаче тока катушка создаёт магнитное поле, прижимает башмак к рельсу и останавливает вагон. Подходит для всех современных низкопольных моделей — «Львенок», «Витязь-М», «Корсар», «Богатырь-М», «Невский» и других.