Новое общественное пространство соединяет дальневосточную природную тему, прогулочные маршруты, площадки для отдыха и круглогодичную событийную инфраструктуру.

В Индустриальном районе Хабаровска открылся ландшафтный парк «Тайга» площадью 3,6 гектара. Новое общественное пространство расположено рядом с «Ерофей Ареной» на месте ранее неиспользуемого участка.

Парк создан при поддержке банка и регионального правительства и приурочен к 185-летию Сбербанка.

Центральной частью пространства стала площадь с памятником дальневосточному писателю и краеведу Всеволоду Сысоеву. Концепция парка связана с природой Дальнего Востока. Здесь проложили четыре прогулочных маршрута, названных в честь обитателей тайги — амурского тигра, рыси, медведя и чешуйчатого крохаля. На маршрутах установлены тематические скульптуры и информационные стенды со следами животных, предусмотрено аудио-сопровождение.

В парке оборудовали амфитеатр и площадку для городских мероприятий, детские игровые зоны для разных возрастов, площадку для выгула и тренировок собак и места для спокойного отдыха. Территория доступна для маломобильных посетителей: здесь предусмотрены пандусы и нескользящие покрытия.

Пространство рассчитано на использование в течение всего года. В теплое время здесь планируют проводить фестивали и устанавливать скейтпарк, а зимой — заливать каток.

В парке высадили сакуры, а также дальневосточные виды деревьев и кустарников — сосны, дубы, декоративные яблони и даурские лиственницы. Площадь озеленения превышает 17 тыс. кв. м. Территорию дополнили кинетическими скульптурами, фигурами животных и крупными камнями местного происхождения. Строительство завершили менее чем за полгода.

В день открытия для посетителей организовали интерактивные квесты и выступления оркестра. Ассоциация коренных малочисленных народов представила хоморан — традиционное жилище нанайцев — и познакомила гостей с культурой Приамурья. Также состоялось иммерсивное шоу по книгам Всеволода Сысоева с участием цирковых артистов и солистов Академии танца Бориса Эйфмана.

Вечером на фасаде «Ерофей Арены» прошло световое шоу, затем выступил музыкант Юрий Николаенко (NЮ). Праздник завершился фейерверком над Амуром.

Кроме того, парк передали городу и его жителям. Его открытие стало частью проектов по развитию городской и спортивной инфраструктуры Хабаровска, реализованных в 2026 году. В частности, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре установили уличные тренажеры на 12 спортивных площадках.

Фото: пресс-служба Сбера и https://www.dvnovosti.ru/khab/2026/09/07/197036/