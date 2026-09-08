В Орловской области на площадке ОЭЗ «Орел» компания «Три Точки Мануфактуринг» нарастила выпуск автомобильных терминалов системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на пятую часть. Теперь предприятие ежегодно способно производить до 240 тысяч таких устройств.

Проект расширения обошелся в 125 млн рублей. 100 млн рублей — обеспечил федеральный Фонд развития промышленности в рамках программы «Комплектующие изделия». На выделенные средства завод закупил современное оборудование: автоматические линии монтажа электроники, установки оптического и рентгеновского контроля, системы разделения заготовок и интеллектуального хранения компонентов.

Как рассказали в ФРП, устройства, которые выпускает компания, предназначены для автоматического оповещения экстренных служб при ДТП. Внутри блока — спутниковый навигационный модуль с антенной, SIM-чип, работающий с четырьмя операторами связи, акселерометр для распознавания удара, а также микрофон и динамик для связи с диспетчером.

При резком торможении или столкновении система фиксирует параметры аварии — скорость, угол удара, количество пассажиров — и передает информацию в центр обработки. Оператор пробует дозвониться до водителя, и если ответа нет, данные уходят спасателям. В среднем на это уходит 19 секунд, а точность определения координат до 5 метров позволяет быстро обнаружить пострадавший автомобиль.

С 2025 года продукция орловского завода поставляется на конвейер калужского предприятия «АГК». Блоки устанавливают на модели Tenet T4, T7 и T8, а также Chery Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro. После модернизации отгрузки автопроизводителям вырастут на 20% — это дополнительные 40 тысяч единиц в год.