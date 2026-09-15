Освободитель ЛНР после тяжелого ранения стал разводить осетров и форель

Сейчас житель кубанского села Молдаванское Виктор Леонтьев — бизнесмен и думает только о том, как из своих мальков вырастить взрослых осетров и форелей в бассейне на собственном дворе. Но два года назад он думал только о том, как взять опорник ВСУ. А после подрыва на мине — как бы доползти под дронами до пункта эвакуации.«Мои дети не будут нуждаться»

— Я родился в Костанае в Северном Казахстане. Но спустя 30 вернулся на историческую Родину. Дело в том, что отец — уроженец Кубани, он поехал осваивать целину. Так что однажды созвонился с родственниками, приехал в гости. А тут все как родное! Так что в 2014 году перебрался окончательно! — рассказывает Виктор Леонтьев.

Семья Леонтьевых поселилась в селе Молдаванское Крымского района. Купили 25 соток, поделили на два участка — родительский и самого Виктора, построили дома.

— До СВО я работал в строительстве. Бригадой выезжали на объекты в Анапу, Новороссийск, работали вахтовым методом. В свободное время занимался хозяйством и воспитанием детей, — поясняет боец.

Именно Виктор и стал главной опорой для сыновей — Максима и Даниила. После развода он твердо заявил, что будет воспитывать детей сам: «Мои дети не будут нуждаться!». Бывшая жена согласилась. И отец детей не подвел: Максим учится в Крымском индустриально-строительном техникуме на автомеханика, Даниил — пока в школе, ни в чем семья и правда не нуждается.«Знакомые служили — решил пойти с ними!»

Виктор Леонтьев подписал контракт в августе 2024 года. Как сейчас вспоминает свое решение, повлияли на него друзья, среди которых были пошедшие добровольцами.

— Меня позвали уже служившие на СВО знакомые ребята. Подумал и согласился. Сыновей поставил перед фактом: «Все, парни, я уезжаю на СВО!», — вспоминает Виктор.

Два года назад — 16 сентября 2024 года штурмовой отряд «Черная мамба», в который вступил Виктор Леонтьев, выдвинулся на передовую под селом Макеевка в Луганской народной республике.

— И вот уже на пятый день службы — первое боевое задание, штурм опорника. Противник был готов, встретил нас сильным огнем. Из моего подразделения в живых остались четверо, считая меня, но позицию мы взяли… — поясняет мужчина.

За этот непростой бой позже пришла награда: Виктор получил Георгиевский крест IV степени.«Сам, все сам!»

Примерно так Виктор Леонтьев поясняет, как выбирался после своего тяжелого ранения. Шансы раненого в «килл-зоне» на спасение резко сужаются. Но Виктор совершил невероятное.

— Это было 22 сентября 2024 года. Я вышел встречать транспорт с гуманитарным грузом и боеприпасами… и подорвался на «лепестке». Взрывом оторвало ступню, еще и личные вещи, вплоть до телефона, были уничтожены. Только вот паспорт с «военником» уцелели — лежали в нагрудном кармане! — говорит о своем ранении штурмовик.

Путь назад, к спасению и врачам, был по-настоящему крестным. Сопровождать его было некому, так что Виктор местами прополз, а местами проскакал несколько километров до второй линии. Но и там не было транспорта, так что боец пополз дальше — уже к пункту эвакуации. Как выживал?..

— Оказывал себе первую помощь сам, как мог: накладывал жгуты на ногу, делал перевязки, колол обезболивающие, пока были, старался беречь ногу. Помню, что добрался до врачей уже 28 сентября… — до сих пор удивляется сам себе Виктор.

Впереди его ждало пять операций и сложное восстановление.Семья на связи

Все это время родные Виктора даже понятия не имели, где он и что с ним. Связи не было с первого дня перехода «ленточки». Переволновавшиеся родители Виктора успели уже подать заявление о розыске сына, как пропавшего без вести.

— А телефона у меня ведь не было после подрыва! В госпитале попросил мобильник у медиков. Сначала позвонил тете в Казахстан: это был единственный номер, который я вспомнил. Через нее уже смог связаться со родителями и сыновьями! — чуть улыбается Виктор.

После перевода в Москву, когда состояние стабилизировалось, к нему приехали отец, мать, брат, дети, привезли вещи из дома. Он смотрел радостно на семью, даже не зная в тот день, что брат потом тоже уйдет на СВО. А потом и племянник Виктора — сын двоюродного брата. Такая уж родня: не бросают своих!Нашел идеальный бизнес

После реабилитации Виктор стал думать, чем ему теперь заняться. Работу на стройке он больше выполнять не сможет. Но тут на помощь пришел местный центр занятости, развивающий малый бизнес.

— Так что все обдумал, оценил и решил разводить рыбу. Оформил самозанятость и получил субсидию. На эти деньги купил бассейны и оборудование. Добавил около 250 тысяч рублей своих, и еще около 100 тысяч планирую вложить, — рассказывает герой, ставший предпринимателем.

Прямо во дворе дома Виктор поставил утепленную пристройку, там он разводит осетров и форель. Производство в значительной степени автоматизированное: то, что и нужно Виктору.

— Главное, чтобы электричество и поток воды были постоянные, и все. Кормушки поставил автоматические, поэтому могу туда и день, и два, и три не заходить. Идеальный бизнес, как я и искал! — охотно делится Виктор.

Рыбу ветеран берет мальками, а после выращивания планирует продавать на мясо, копчение, сушку. Есть идея и организовать платную рыбалку, но это на дальнюю перспективу.

Сейчас у Виктора три разных протеза для ступни. Есть желание получить еще и бионический: там после зарядки можно уверенно ходить и по бездорожью, и по гористой местности. К своему новому положению боец относится философски и подчеркнуто не хочет жаловаться и грустить.

— Что теперь жалеть? Значит, так было нужно. Мне нужно было там оказаться, помочь ребятам, быть полезным своей стране. Это все не просто так! — заключает бывший боец штурмового отряда «Черная мамба» Виктор Леонтьев.