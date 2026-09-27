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4 дня назад 2570
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termometrix Фотофакты

Ход строительства новых общественных объектов

© government.ru

Многофункциональная спортивная арена в Перми

В Москве завершилось строительство нового корпуса (филиала) Государственного исторического музея. Объект уже введен в эксплуатацию в сентябре 2026 года.

© government.ru

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© government.ru
© government.ru

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Источник: government.ru

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