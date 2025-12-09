Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) передал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) три новых многоцелевых вертолета Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода. Воздушные судна направятся в Магаданскую и Амурскую области для выполнения критически важных задач.

Новые «восьмерки» будут задействованы в транспортных и санитарных рейсах, тушении природных пожаров, обеспечении связи с отдаленными территориями. Два вертолета пополнят флот авиакомпании «Поляр-Авиа» в Магаданской области, третий будет эксплуатироваться предприятием «Авиабаза» в Амурской области.

Поставка осуществлена в рамках масштабного инвестиционного проекта по обновлению российского вертолетного парка, который ГТЛК реализует с использованием средств Фонда национального благосостояния при поддержке Минпромторга России.

Все поставленные вертолеты подготовлены под установку дополнительных топливных баков для работы в регионах с большим количеством удаленных населенных пунктов. Они также могут быть оборудованы внешней тросовой подвеской для перевозки грузов массой до 4 тонн. Салон каждого Ми-8МТВ-1 вмещает 23 пассажира и позволяет оперативно размещать медицинские модули, рассказали в Ростехе.