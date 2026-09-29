«Стройлидерплюс» передал заказчику судно обеспечения «Алиот» проекта FPW1
Судно обеспечения «Алиот» пополнило дноуглубительный флот Астраханского филиала «Росморпорта». Торжественная церемония поднятия флага состоялась 29 сентября.
Приемка судна — это результат огромного труда проектировщиков, судостроителей, инспекторов, специалистов надзора. Я надеюсь, что экипажу будет комфортно нести на нем свою нелегкую ежедневную службу. От всего сердца хочу вас поблагодарить за труд, за вклад в неуклонный рост и развитие нашего предприятия, — сказал директор Астраханского филиала Александр Шрайтель.
«Алиот» — второе судно в серии проекта FPW1, строящейся в Астраханской области на мощностях ООО «Стройлидерплюс». В ближайшее время оно начнет работать на Волго-Каспийском морском судоходном канале.
Головное судно проекта «Берилл», которое пополнило состав флота в конце 2025 г., в этом году уже приступило к работам на канале. На этапе строительства находится еще одно судно серии — «Антарес».
Суда проекта FPW1 предназначены для обеспечения различных операций, включая толкание и буксировку. Установленные на борту краны грузоподъемностью 2,5 т позволяют работать с буями, поднимать и опускать якоря для удержания земснарядов. Суда также способны транспортировать грузы и персонал, обеспечивать другие суда топливом и водой и выполнять иные вспомогательные работы при дноуглублении.
Проект судов разработан конструкторским бюро «Флотпроект», строительство ведет предприятие «Стройлидерплюс». Техническое наблюдение за строительством судна и рассмотрение проектной документации судна в постройке осуществляют специалисты Астраханского филиала РС. В общей сложности в серии по данному проекту планируется построить три единицы флота.
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