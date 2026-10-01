Еще 20 новых современных автобусов среднего класса марки «СИМАЗ» прибыли в Пятигорск
Транспорт приобретен в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Автобусы работают на газомоторном топливе, рассчитаны на перевозку до 54 пассажиров, оснащены оборудованием для перевозки маломобильных граждан.
Итого муниципальная «группировка» пассажирских автобусов средней вместимости насчитывает уже 40 единиц.
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