«Уралтрансмаш» завершил поставку новых трамваев в Пятигорск
Завод «Уралтрансмаш» Госкорпорации Ростех завершил поставку четырех односекционных трамваев модели 71-411 в один из ключевых курортных центров Северного Кавказа — Пятигорск. Модель вагона специально разработана для узкоколейных трамвайных путей, поэтому является лучшим решением для города с его нестандартными рельсовыми путями.
Каждый частично низкопольный вагон вмещает 170 пассажиров. Трамваи оборудованы современными системами кондиционирования, вентиляции, освещения и видеонаблюдения, обеспечивающими высокий уровень комфорта и безопасности. Также в них предусмотрена спутниковая навигация для точного отслеживания маршрута.
Одна из характеристик новых вагонов — доступная среда. В низкопольной части салона есть специальное место для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья — с ремнем безопасности, опорами и системами информирования (звуковыми и визуальными). Это соответствует требованиям программы «Доступная среда».
Экстерьер трамваев выполнен в цветах российского государственного флага, что делает их заметным элементом городской среды.
«Мы рады, что смогли предложить Пятигорску технику, которая сочетает в себе функциональность и комфорт. Для нас важно не просто создать надежный вагон, но и сделать его частью городской культуры. Пятигорский трамвай имеет свои традиции, и сегодня благодаря модернизации подвижного состава эта история получает новое дыхание. Теперь в парке города уже пять современных вагонов, и мы надеемся, что они станут любимыми у пассажиров», — отметил главный конструктор гражданской продукции «Уралтрансмаша» Дмитрий Буньков.
Первый трамвай из пяти модели 71-411 был поставлен в город в марте 2024 года.
