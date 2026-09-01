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2 дня назад 2406
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artal Дорожное строительство

В Пятигорске после реконструкции открыли мост на проспекте Калинина

© media.1777.ru

В Пятигорске прошло торжественное открытие моста через реку Подкумок. Специалисты завершили масштабную реконструкцию сооружения раньше срока, что позволило курортному городу быстрее вернуться к привычной жизни.

Мост через реку Подкумок расположен на проспекте Калинина — главной транспортной артерии города, связывающей разные части Пятигорска и обеспечивающей проезд транспорта на федеральные и региональные. Ежедневно здесь проходит около 70% всего автомобильного потока курорта.

Мост долгое время находился в аварийном состоянии. Работы по его ремонту начались в прошлом году, а завершиться должны были до конца 2026 года. Все работы прошли в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в управлении пресс-службы и информполитики ГСК и ПСК.

© media.1777.ru

Фото: управление пресс-службы и информполитики ГСК и ПСК

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Источник: news.1777.ru

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