В Пятигорске после реконструкции открыли мост на проспекте Калинина
В Пятигорске прошло торжественное открытие моста через реку Подкумок. Специалисты завершили масштабную реконструкцию сооружения раньше срока, что позволило курортному городу быстрее вернуться к привычной жизни.
Мост через реку Подкумок расположен на проспекте Калинина — главной транспортной артерии города, связывающей разные части Пятигорска и обеспечивающей проезд транспорта на федеральные и региональные. Ежедневно здесь проходит около 70% всего автомобильного потока курорта.
Мост долгое время находился в аварийном состоянии. Работы по его ремонту начались в прошлом году, а завершиться должны были до конца 2026 года. Все работы прошли в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в управлении пресс-службы и информполитики ГСК и ПСК.
Фото: управление пресс-службы и информполитики ГСК и ПСК
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