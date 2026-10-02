В этом выпуске: 00:00 — Вступление 00:26 — «Аэрофлот» подписал контракт на 90 МС-21 — крупнейший в истории российской гражданской авиации 01:26 — В России впервые начали делать автоматические коробки передач — завод открыл Haval в Тульской области 02:18 — Порт Эльга открыт: 71 миллиард рублей, 30 миллионов тонн угля в год и 600 километров своей железной дороги 03:09 — МС-21 в сентябре: второй серийный борт гудел двигателями, третий едет на лётную станцию — до конца года их будет четыре 04:05 — Росстат: промышленность за восемь месяцев — ноль. Минэкономразвития обновило прогноз в минус 05:01 — Минфин заложил 240 миллиардов на станки и дроны. Плюс ещё 205 миллиардов в Фонд развития промышленности 06:01 — МС-21-210 — укороченная версия самолёта. Первый полёт в августе 2028-го, серия на той же линии