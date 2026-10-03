Ил-76ТД-90ВД а/к «Волга-Днепр» перекрашен отечественным лакокрасочным покрытием
В сентябре 2026 года на грузовом самолёте Ил-76ТД-90ВД (RA-76950) авиакомпании «Волга-Днепр» было обновлено лакокрасочное покрытие с применением отечественной системы УР 1301 АТ производства АО «Русские краски». Работы проводились в рамках планового обслуживания, связанного с поддержанием лётной годности воздушного судна, сообщили в авиакомпании.
К моменту перекраски старое покрытие потеряло первоначальную гладкость, на его поверхности появились микронеровности, участки поверхностных дефектов и окисления. Такие изменения увеличивают турбулентность воздушного потока у поверхности обшивки и лобовое сопротивление самолёта, что может отражаться на расходе топлива, говорится на сайте авиаперевозчика.
Система УР 1301 АТ ранее применялась при окраске в июле 2023 года тяжёлого транспортного самолёта Ан-124-100 (RA-82044) «Волга-Днепр», последующая эксплуатация воздушного судна позволила оценить защитные свойства покрытия. При разработке системы учитывалось снижение массы лакокрасочных материалов. Для Ил-76ТД-90ВД её сокращение на 20-30 кг позволяет увеличить массу коммерческой загрузки на ту же величину.
Производитель также заявляет о возможности сократить продолжительность окраски на 10-15%. Для эксплуатанта это означает уменьшение времени простоя самолёта.
Сейчас инженеры «Волга-Днепр Инжиниринг» оценивают возможность применения другой системы АО «Русские краски» — покрытия с базовым цветным слоем и нанесённым поверх него защитным лаком. По данным компании, такая технология защищает базовый слой от ультрафиолетового излучения и позволяет увеличить интервал между полными перекрасками с пяти до восьми лет.
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